Estes 9 closets de princesa vão virar seu novo sonho de consumo

Para se ter um closet elegante, não é preciso necessariamente ostentação. Espaços mais sóbrios podem produzir o mesmo efeito. No caso do projeto de Renata Mueller Arquitetura de Interiores, o closet é amplo e conta com vários bancos de couro castanho em capitonê, que dão um toque clássico ao ambiente e servem para experimentar sapatos com conforto ou para se sentar em uma pausa da prova de roupas. O tapete claro de pele animal destaca esse mobiliário e torna o espaço mais acolhedor. Também proporcionando aconchego, o uso da madeira no piso, no forro e nas estantes agrega beleza e sofisticação com um quê de rusticidade. As estantes abertas são muito úteis no que se refere a deixar as roupas respirarem , permitindo a circulação do ar e a menor presença de umidade e mofo. Uma das paredes laterais abriga uma estante composta por gavetas, que são ótimas para guardar lingerie e blusas mais delicadas. Já a iluminação por spots ajuda a homogeneizar a luz pelo ambiente, que conta ainda com uma bela luminária sobre os bancos.