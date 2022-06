Antes e Depois: a troca de piso que mudou toda a casa

Com bons arquitetos por perto, tudo é possível em uma reforma. A transformação completa desta cozinha é um excelente exemplo disto. Com uma nova organização, o espaço passou a ser aberto e mais fluído. Para isto, as paredes foram derrubadas e os móveis completamente renovados.

A decoração ganhou uma nova identidade rústica com a organização dos caibros em madeira crua organizados de maneira paralela no teto. Esta escolha somada ao novo piso com textura de madeira, foi essencial para valorizar o contraste com os novos armários brancos.