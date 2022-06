O poder da reforma: casa rústica em ruínas ficou incrível

O talento de nosso time é realmente especial. E foi confiando neste talento que os clientes os contrataram. Neste ambiente que antes estava completamente abandonado, a sala de jantar foi reorganizada de maneira belíssima em um cenário que passou a ser muito mais interessante.

As paredes de alvenaria deram lugar à estrutura original feita com pedras. O teto de madeira em altura baixa foi recuperado e ganhou altura para que o ambiente parecesse mais fluído. A mesa de madeira maciça foi somada perfeitamente à identidade rústica do espaço, tendo na dupla de luminárias um toque de romantismo a mais na decoração.

Ao fundo, notemos a recuperação do espaço onde estava a lareira, onde as paredes de alvenaria foram derrubadas e deixaram a lareira visível por todos os ângulos. Um local mais do que interessante para as refeições do dia a dia.