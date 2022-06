Mansão de 1.300 m² em Minas tem decoração de causar infarto

O quarto principal da casa conta com um amplo espaço espaço e sofisticação nos detalhes. O trabalho realizado no teto é impressionante. Rebaixado, o teto com placas de gesso foi marcado com pequenas luminárias de fundo preto que contrastam com a cor branca ao redor.

Para aproveitar ainda mais o efeito das luzes na decoração do espaço, placas de gesso foram adicionadas junto à parede, onde lâmpadas embutidas oferecem iluminação direta sobre o papel de parede que embeleza aquele local. Além disto, a área da cortina também teve valorização com a escolha de mangueiras LED para contribuir com a beleza do ambiente.

Marcando o conforto, o amplo tapete felpudo em tom claro foi uma escolha perfeita para fazer conjunto com os tons claros na roupa de cama e contrastar com o piso laminado de cor escura.