8 halls de entrada pequenos e charmosos

O item mais comum para se colocar em qualquer tamanho de hall de entrada é o aparador. Como há diversos modelos e tamanhos para escolher, inclusive para halls bem pequenos, só precisa definir o que melhor combina com a sua decoração.

Para complementar esse item, crie uma ambientação com tapete, espelho, vasos de flores ou plantas, que podem ficar sobre o aparador, nas paredes ou no chão. Os seat gardens também estão muito em alta. São aqueles banquinhos roliços que costumam ficar em pares embaixo do aparador. Além de decorativos, podem ser usados na sala como bancos ou como mesinhas de apoio.

Além da opção do aparador, há quem possa preferir ter uma bela estante com design arrojado para exibir objetos decorativos. Por sua vez, os vestíbulos realmente pequenos podem ganhar muito com quadros e até com efeitos de iluminação, que trazem acolhimento e valorizam os demais elementos.

Escolher um estilo para decorar esse espaço é outro ponto a se considerar, pois faz uma bela diferença. Seja em estilo retrô ou minimalista, clássico ou moderno, rústico ou colonial, essa definição dá uma base por onde começar a trabalhar nos detalhes da decoração.

O piso, se sabiamente escolhido, também pode dar aquele toque de beleza e personalidade que se busca. E não necessita que remova o piso atual para isso, já que os modelos vinílico e laminado podem ser instalados por cima do piso já existente.

Então, agora que conhece as dicas básicas do que é interessante incluir no seu hall, conheça 8 modelos de decoração para hall de entrada pequeno, com muito charme, que vão inspirá-lo a abrir a sua casa com mais orgulho para os convidados.