Reforma: tirar quarto da empregada deixou cozinha duas vezes maior

A boa iluminação é essencial para que o ambiente fique mais acolhedor e confortável. Além disto, é indispensável para que cozinha fique mais arejada e com aspecto de limpeza. Com esta ideia em mente, os profissionais organizaram o espaço com uma grande quantidade de luminárias embutidas no teto para reforçar, principalmente, o espaço da ilha.

O piso de cerâmica em tom neutro foi uma importante escolha para que a iluminação proveniente da janela corrediça ao fundo pudesse ser melhor distribuída no espaço. Na lateral à esquerda, notamos o uso de um espelho em formato retangular que também distribui muito bem a iluminação no espaço. Centralizada acima da mesa, a luminária com design arredondado confere o toque moderno para a decoração.