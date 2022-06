Casa perfeita para um casal jovem com orçamento apertado

Projetada pelo escritório argentino 1.61 Arquitectos, esta casa possui 120 m² de construção moderna e está localizada em meio a uma região campestre de Alta Gracia, Argentina. Ela custou pouco: apenas 780 mil pesos argentinos, o equivalente a 167 mil reais. Esse é valor veio do crédito do governo e das economias do casal de proprietários.

uem casa, quer uma casa. Esta verdade é uma das mais comentadas por casais recentes que começam a construir uma vida juntos. No entanto, há que se pensar na principal barreira para alcançar este sonho: a falta de dinheiro. Logo, pensar em uma opção que atenda às necessidades, em um lugar que ambos gostem, com boa estética, mas a um custo baixo, vira o principal desafio.Neste momento, contar com bons arquitetos poderá fazer toda a diferença. E foi esta a decisão de um jovem casal de advogados na busca do tão sonhado lar.

Com suas linhas amplas e visual minimalista, a casa destaca-se pelo amplo espaço confortável para o casal que preferiu a fuga das grandes cidades – pelo conforto e pelo preço final da obra. Para conhecer um pouco mais sobre este projeto, convidamos você a seguir conosco e passear nesta deliciosa região campestre e encontrar as ótimas ideias que deram forma a este lar.

Por isso, aceite o convite e aproveite o passeio e inspire-se!