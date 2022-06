Casa de praia gaúcha tem jardim lindo e decoração de sonho

Já na entrada do lar, notamos o agradável jardim com gramado e pequenas plantas nativas. A entrada para o interior é feita por meio de placas de granito ajustadas sobre o gramado. A amplitude da trilha possibilita a entrada de carros até a varanda localizada no pavimento térreo.

Na estrutura da casa, notamos as amplas linhas retas de concreto com as paredes do piso inferior revestidas em madeira. No piso superior, a área de lazer com paredes de vidros oferece um contato visual mais próximo com a natureza, permitindo aos proprietários uma proximidade ótima com o clima natural.