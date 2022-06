Mesas ousadas e diferentes

O que vem à sua mente quando você ouve a palavra mesa ? Talvez a grande maioria das pessoas diria que uma prancha horizontal de madeira e quatro pernas para sustentá-la, mas sabemos que se trata de muito mais do que isso. A história das mesas nos remete aos tempos do Antigo Egito, quando eram usadas para manter os objetos cerimoniais longe do chão, e logo após aos chineses, que utilizavam para trabalhar e estudar. Mas foi graças aos antigos gregos e romanos que as mesas evoluíram para peças usadas para comer e beber, e logo se tornaram um item luxuoso, sendo normalmente feito de materiais extravagantes.

Hoje em dia, as mesas são partes essenciais das nossas cozinhas e salas de jantar. Elas são o centro das discussões, sustentam o entretenimento e as refeições, bem como nos auxiliam nas horas de concentração e foco. Neste livro de idéias, vamos te apresentar algumas mesas criativas que estão disponíveis no mercado, modelos que fogem do comum para adornar a sua casa de maneira exclusiva e artística.