Transformação rápida: apê ficou lindo com gesso e drywall

Já com o esqueleto estruturado, as paredes foram sendo construídas uma a uma, rebocadas e preparadas com material impermeabilizante. Após isto, foram adicionadas as placas de gesso na estrutura do lar, o que resultou em um excelente conforto térmico e acústico. No teto, as placas foram organizadas para receberem as luminárias embutidas e colaborar com o aspecto moderno que a casa deverá ter.