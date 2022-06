Casinha de hobbit de 30 m² é a coisa mais fofa que você vai ver hoje

Desde a popularização pelo cinema dos personagens Hobbits, a estética rústica da sua habitação cativou gente em todo o mundo. Existem até empresas que disponibilizam casas pré-fabricadas inspiradas nas cabanas típicas dos Hobbits, para atender estes fás da trilogia. A principal característica de uma cabana Hobbit é a simplicidade, a rusticidade e a integração com a natureza. Mais do que integração, podemos dizer uma simbiose com a natureza. As casas dos Hobbits são em geral subterrâneas ou encravadas no solo, como neste projeto, em que só vemos um muro de pedras e as esquadrias de madeira das janelas redondas. As demais superfícies estão sob a terra. O próprio telhado é parte do terreno, servindo como uma extensão da natureza circundante.