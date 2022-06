Reforma do piso ao teto: apartamento velho ficou descolado

As formas de trabalhar a remodelação de um lar são muitas. Algumas mudanças permitem trabalhos mais radicais, onde tudo pode ser quebrado para que um novo lar dê suas caras. Outras, pedem um pouco mais de cuidado, com mudanças graduais que, ao final, fazem valer a pena o tempo destinado. E é neste segundo caso que as reformas de antigos apartamentos se encaixam.

O projeto que visitaremos hoje teve sua construção original feita no final do século XIX e foi tema de diversas reformas com o passar dos anos. Em sua mais recente modificação, o escritório argentino DA+P foi o responsável pelas mudanças do local que já estava com uma decoração há muito tempo desgastada.