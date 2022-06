Da ruína ao luxo: reforma mudou totalmente essa casa

O maior desafio dos autores do projeto foi transformar uma casa antiga em ruínas em uma residência moderna confortável e funcional. Inspirados no estilo dos lofts, com espaços amplos e integrados, mezaninos, estruturas e tubulações aparentes e janelas generosas, o projeto de reforma propôs a criação de um mezanino e de amplos planos envidraçados, que proporcionaram a entrada abundante de luz natural e buscaram a integração do ambiente com o jardim, que ganhou, portanto, um grande destaque no projeto. As portas-janelas amplas com esquadrias de alumínio evidenciam o caráter contemporâneo do novo edifício.