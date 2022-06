Antes e depois: reforma renova a fachada e a casa inteira

Caos e ruínas. Com uma leve inclinação e coberto com telha com ervas - parecia ser o início de um jardim no terraço… A intervenção fez com que as telhas recuperassem o seu estado perfeito, e uma bela varanda está agora, aberta no centro da parede, transformando um terraço desolado em um canto para ser habitado. Como foi a sacada? Vamos ver como fincou o resultado.