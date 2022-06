Simples, mas linda, casa de campo arranca suspiros

O padrão marca desejada na horizontal. Aqui eles passam o tempo em família, mas o exterior é controlado pela orientação de quatro pontos cardeais.

O cenário que enquadra a sala de estar, assim como no teto e no piso frio – através de um tapete no meio do sofá, assim você pode instalar os móveis de uma forma harmoniosa. A modernidade do interior ficou por conta dos jogos de elementos decorativos em linhas retas, com um leve estilo tropical, símbolos tribais e ornamentos. O concreto polido - ícone de estilo da era colonial deu um toque final no décor.