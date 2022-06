Construída com material barato, casa de praia rústica arrasa

Quem gosta de ir ao litoral, sabe a diferença que faz ter a natureza por perto. E para que este contato seja ainda mais íntimo, nada melhor do que ter uma casinha que seja em meio a mata, mas não longe da praia. Para ter uma ideia ainda melhor do quão acolhedora pode ser esta soma, viajaremos juntos, hoje, até o litoral norte de São Paulo, na praia de Camburi.

Projetada pelo escritório RAC Arquitetura, de São Sebastião (SP), esta casa foi construída para uma família de surfistas que desejavam morar com acolhimento rústico e de custo baixo. Pensando nisto, os profissionais responsáveis apostaram no estilo colonial, com ideias simples que acabam por gerar boa economia, como a varanda construída sem forro.

O interior da casa conta com amplas portas e janelas que permitem um contato contínuo com a natureza ao redor, fazendo do lar um espaço perfeitamente agradável para quem é apaixonado por natureza. Estes e muitos detalhes adicionais no interior, fazem deste lar, um local perfeito para relaxar e esquecer os problemas ao som dos pássaros e das ondas quebrando.

Para conferir um pouco mais, vista seu chinelo, siga conosco e passeie por mais um projeto excelente de nossos talentosos profissionais. Temos a certeza de que valerá muito a pena.

Aproveite a viagem e inspire-se!