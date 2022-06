A reforma incrível de uma casa humilde

O passeio de hoje, será por uma casa simples, mas aconchegante que está localizada no município de Nopalucan, México. A residência, histórica, tinha vários quartos, um corretor enorme e um quintal imenso, mas infelizmente não muito bonito. O material bruto foi exibida na fachada principal, com paredes cinzentas e uma pequena melhoria da cor na forja da porta de pedestres e a única janela que dava para a rua.

Os proprietários decidiram repaginar a residência, assim com uma aparência mais atraente e acolhedor, expandir e desenvolver o projeto de construção do interior de design , paisagismo e vistas excepcionais, e por que por quem entende do assunto como o escritório Taller Esencia, localizado na Cidade do México. Agora, confira como a casa remodulada e com um projeto de ampliação ficou maravilhoso.