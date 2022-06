Arquiteta transformou esse contêiner em um lar de 36 m²

As esquadrias são de madeira e dialogam com o piso de madeira de demolição, realçando a sensação de aconchego do interior da residência.

Além destas medidas sustentáveis, a casa conta ainda com sistema de aquecimento de água através de aquecedor solar, que agrega mais conforto aos moradores.

A sustentabilidade está na ordem do dia. As pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de reciclar materiais, reaproveitar velhos objetos e reduzir o consumo de energia e por consequência a pegada ambiental. A melhor parte desta tomada de consciência é a descoberta de que é possível ter o mesmo conforto, a mesma qualidade de vida consumindo menos, reciclando e reaproveitando velhos objetos, estendendo, portanto, a vida útil do que antes poderia ser descartado e jogado no lixo. Além de reduzir o impacto ambiental, estas alternativas austeras resultam em um menor custo de vida, sem prejuízo para o seu bem-estar.