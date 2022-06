Casa de fazenda gaúcha tem fogão à lenha e forro de madeira

As casas de campo tornaram-se casas de fim de semana, para pessoas e famílias que apreciam o contato com a natureza, o contato com os animais, o clima tranquilo da vida rural e a atmosfera campestre relaxante e nostálgica. Além destas atrações, as casas de campo costumam oferecer áreas de lazer com piscina e espaços gourmets para receber os amigos e familiares com mais conforto e praticidade.

Hoje desembarcamos no Rio Grande do Sul, para apresentar uma casa de campo deslumbrante. Localizada na cidade de Gravataí, a casa de campo foi ampliada e contemplada com um novo espaço gourmet, projetado e executado pelos arquitetos Graça Brenner e José Luiz Pereira. O novo espaço gourmet foi integrado ao living room da residência, destacando-se pelo seu estilo rústico, pela atmosfera aconchegante e pela funcionalidade.

Curioso para desvendar todos encantos e todos os ângulos da nova área gourmet desta casa de campo incrível? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens do projeto de reforma e ampliação que resultou em um novo espaço gourmet, para receber amigos, curtir os momentos de descanso e, claro, saborear pratos caseiros deliciosos.