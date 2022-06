Pré-fabricada, casa de madeira custa 30% menos para construir

Pré-fabricada sensacional, esta casa de madeira localizada em Carmo do Cajuru (MG) foi projetada pela empresa Casa e Campo, especializada em casas pré-fabricadas de madeira. O modelo construído é chamado de Rio de Janeiro, possui dois pavimentos e tem 145,80 m². Apesar da casa ser pré-fabricada, o projeto foi customizado e adaptado para atender às necessidades práticas e de conforto da família dos proprietários.

Segundo a empresa, modelos como este custam de 30% a 40% menos do que casas feitas com alvenaria. Casas assim também são mais rápidas de construir. Um modelo de 100 m² fica pronto em três meses depois de construídas as fundações. Já uma casa parecida feita com tijolos demoraria 260 dias, ou 8,5 meses, para sair do papel.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa de campo maravilhosa feita de madeira? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa de campo de madeira fascinante construída rapidamente, mas que proporciona segurança, conforto e satisfação duradouros.