Pequeno e moderno: a decoração deste apê de 72 m² arrasa!

O living room ganhou uma prateleira linear de madeira, pintada de azul, situada na parte superior, que serve para armazenar objetos pessoais e otimizar o espaço. A prateleira se estende da cozinha à sala de estar e contém pontos de luz embutidos, solução proposta para prover iluminação difusa ao ambiente. O mobiliário também explora as cores fortes, com destaque para o sofá que ganhou um novo estofado de cor lilás, contrastando com as cores neutras das superfícies e realçando a personalidade jovial do ambiente.