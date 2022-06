Reforma: essa garagem largada virou um sala rústica de fazer orgulho

No lado oposto ao da cozinha se encontra o verdadeiro atrativo do espaço que antes foi uma garagem: o salão rústico. Este ar rústico do qual aqui falamos é dado principalmente por dois elementos, o chão revestido de madeira e as pedras sem polimento das paredes. Eles fazem com que uma sensação de aconchego seja criada e transmitida para todos que entram em seus domínio, ressaltando as almofadas vermelhas nos móveis sóbrios que adornam o lugar.