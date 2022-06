Para sonhar: cozinha com espaço para receber amigos e lavar roupa

A primeira coisa que notamos são os detalhes do tampo amarelo percorrendo o fundo do espaço, sobre a bancada da pia, com o devido destaque também ao balcão central da mesma cor. O amarelo se combina em puro charme com a cor da madeira dos armários, mas a cozinha vai muito além disso e estabelece uma linha de produção para facilitar a preparação dos alimentos entre fogão e pia, um elemento muito importante para quem gosta de cozinhar mas precisa de velocidade na preparação devido a uma agitada rotina.