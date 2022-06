8 salas cheias de cor onde o bom gosto reina

Especialmente quando se utiliza as cores mais fortes, o mais correto é não exagerar. Essas cores podem fazer muita diferença mesmo em doses bem pequenas. Isso fica evidente na sala de jantar em estilo eclético que aparece na imagem acima. Com preponderância de cores terrosas, como o marrom e o bege, além do preto, que surgem no sofá, na bancada da TV, nas paredes e no tapete, o espaço ganha luz e modernidade com os detalhes em amarelo. A banqueta de design arrojado, as portas do armário inferior da bancada de TV, a mesinha lateral e alguns dos quadros, tudo isso traz a luminosidade do amarelo para a sala de estar e a torna mais viva.