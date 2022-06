7 ideias simples e incríveis para armários de banheiros

Se você não encontrar um armário que combina com a decoração do ambiente, você pode repaginar o móvel conforme a prática do faça você mesmo ou DIY. Você pode pintá-lo, trocar os puxadores e adicionar detalhes para convertê-lo ao estilo da decoração do seu ambiente. Neste projeto, o armário adicional dialoga com o estilo clássico dos espelhos, das torneiras, do lustre e da banheira.

Se você deseja incrementar o conforto do seu banheiro com a adição de uma banheira, leia este artigo com 13 modelos fascinantes de banheira.