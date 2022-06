Tendência: mesas de jantar na cozinha!

A cozinha deve ser o ambiente mais criativo da casa. É nesse cômodo que tudo acontece. Os ingredientes se encontram e transformam tudo em aromas maravilhosos que irão passear pela casa. As panelas esquentam bons momentos e acaba com a fome a partir de receitas incríveis preparadas e experimentadas o tempo todo. É delicioso caprichar na cozinha. Mas, qual a melhor forma de trazer mais inspiração para este ambiente? Não ficando no tédio enquanto nele, claro! E para que o tédio fique longe dos bons momentos, nada melhor do que apostar nas cores para dar novas energias à decoração do cômodo.

Os conjuntos de mesa e cadeiras em madeira são as mais comuns nas cozinhas, e mesmo a madeira crua tendo um visual muito bonito, as cores nunca são demais para estes móveis. Com a variação de cores no ambiente, é possível quebrar a linha discreta com as cores geralmente mais sóbrias que são empregadas nestes móveis. E, claro, quanto menos rotina na ambientação dos cômodos, melhores são os resultados para o lar. E falando em cores, não podemos, claro, deixar de estar atentos aos significados de cada cor que serão utilizadas para a decoração. O vermelho por exemplo, é muito utilizado nas redes de fast food pelo estímulo inconsciente no apetite dos clientes. O azul trabalha a calma no cômodo, para que a paciência nunca falte na hora de preparar os melhores pratos, enquanto o verde trabalha a natureza e fortalece a cultivação de plantas aromáticas no lar e o amarelo estimula a criatividade.

Enfim, seja qual for a sua cor preferida entre as que apresentaremos, temos certeza que você encontrará a solução ideal para a sala de jantar acomodar conjuntos incríveis de mesa e cadeiras. Venha, junte-se a nós neste Livro de Ideias e descubra um pouco mais sobre a criatividade dos profissionais homify ao redor do mundo!