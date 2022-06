Este apartamento chique de 150 m² vai te deixar de queixo caído

A suíte principal esbanja elegância. No teto, as linhas do desenho em gesso oferecem charme decorativo ao quarto. A cama conta com um amplo painel de madeira com abajures instalados nas extremidades da cama.

A grande ideia para a organização do espaço está na utilização do painel da cama como parede para separar o espaço de banho, que conta com a bela banheira decorada com placas de granito, assim como a parede.