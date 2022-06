Reforma: casinha de praia abandonada de 60 m² vira um luxo

Longe de desejarem um apartamento ou casa de campo, os proprietários optaram por reformar uma casa na praia. O lar de 60 m² seria retiro perfeito para os dias preguiçosos, finais de semana e noites de domingo. Desta forma, eles associaram diretamente à casa o conceito de desligamento e clima de férias.

A partir disso, os arquitetos do escritório espanhol Selecta Home, situado em Valencia, partiram para a elaboração do projeto. Seu desenho envolveu uma série de pressupostos que não estavam relacionados com o número de ambientes ou proporções, mas com as ações de uma reforma total. A antiga casinha deu lugar a um espaço mágico de retiro praiano, com diversas áreas e propostas relaxantes. Nada como aproveitar estes belos ambientes totalmente reformados após um delicioso banho de mar! Descubra este maravilhoso tour proporcionado através das fotografias de Cabo Germán.