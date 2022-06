11 idéias de revestimento para as paredes de sua cozinha

A pedra natural abre um mundo de possibilidades. Com personalidade forte, é capaz de orientá-lo em diferentes estilos e decorações, alcançando ambientes em harmonia e equilíbrio com a natureza. Os ambientes ficam super especiais com o uso de pedras filetadas, ardósia, mármore, granito e outros, em acabamentos diversos. As pedras são capazes de transformar terraços, jardins e até mesmo a cozinha. Este projeto belíssimo é a prova de como a decoração com pedras pode soar única e elegante!