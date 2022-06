Pra morrer de amor: 7 cozinhas pequenas e super confortáveis

Nesta cozinha cheia de boas ideias, o espaço não utilizou ferramentas redundantes ou nada além do essencial e básico para o uso doméstico. Os eletrodomésticos utilizados mais frequentemente foram colocados à mostra e somados ao design geral. Pequena em tamanho, esta cozinha abusou do uso de cores para gerar uma atmosfera interessante e característica. O foco ficou por conta do mosaico colorido, que invadiu as paredes e alegrou o ambiente.