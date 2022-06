Do lixo ao luxo: veja esse apartamento de 80 m² ganhar vida

O interior da área social mudou completamente! A começar pelas novas superfícies, completando paredes, pisos e tetos com muita luminosidade, pontuadas com móveis e elementos decorativos super modernos. A sala de estar e a sala de jantar foram dispostas em um espaço aberto, de acordo com a nova distribuição do mobiliário. As paredes brancas tornaram o espaço muito amplo, contrastado pelos elementos escuros que criaram personalidade e elegância. O arranjo inteiro foi ainda elevado através de detalhes em vermelho, móveis brancos e muitas áreas de armazenamento. Assim, realizou-se um espaço organizado, iluminado e de fácil manutenção.