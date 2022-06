Pequeno, mas poderoso: com só 25 m², apartamento é incrível

Leveza, frescor e suavidade. Hoje descobriremos um lar de curtas dimensões e dezenas de encantos. É simplesmente impossível não se deixar seduzir pelo estilo original e elegante de seus ambientes.

Projetado para encantar, com primor em cada detalhe, esta obra foi assinada pelo escritório francês Transition Interior Design. Os profissionais responsáveis, situados em Paris e especializados em design de interiores residenciais, resolveram 25 m² com grandes ideias. Para tanto, utilizaram cuidado e inteligência na distribuição e utilização do espaço disponível. Veremos que até mesmo as cores e materiais contribuem para um jogo harmônico e leve.

Desta forma, o apartamento organizou-se na medida certa para tratar de um dia-a-dia sem preocupações. Pois todo o cenário e elementos à volta contribuem para um estado tranquilo e alegre de espírito. Particularmente adequado para casais ou jovens, seus ambientes têm muito a ensinar e estão completamente preparados para inspirá-lo. Aproveite este tour e beneficie-se com as mais lindas ideias de design!