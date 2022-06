6 ideias de jardim lindas para se apaixonar e copiar em casa

A área do jardim não é contabilizada como área útil, mas isto não significa que você não possa usar o jardim como área útil. Pelo contrário, o jardim deve ser utilizado como área verde, de recreação e social, para receber os amigos e familiares. Você pode criar uma sala de jantar externa no seu jardim. É importante garantir uma área de sombra, com uma árvore ou uma pérgola de madeira com plantas trepadeiras. Neste projeto, a pérgola de madeira, o deck de madeira e o mobiliário garantem o conforto dos moradores que podem curtir a companhia dos amigos no terraço integrado ao jardim.