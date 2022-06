13 closets ideais para quem tem casas pequenas

Se o seu banheiro é espaçoso, você pode dividir o banheiro em suas áreas distintas, uma área para o lavatório e para o closet e uma para o sanitário e para o banho. Nada mais prático do que integrar o closet ao lavatório. Enquanto você prepara a maquiagem ou o penteado, você já pode pensar na composição do look. Inspire-se neste projeto, assinado pelo estúdio Neoarch, para criar novas maneiras de armazenar as suas roupas com estilo e elegância. Aqui, as araras de madeira, pintadas de preto deixam todas as roupas à vista e uma base inferior serve para armazenar caixas e demais objetos, realçando o estilo jovial e despojado do ambiente.