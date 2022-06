Casinha perfeita no meio da natureza é sonho de consumo

No interior da residência predominam as superfícies neutras das paredes autoportantes de concreto aparente e do piso de madeira. Na sala de estar, o mobiliário de design contemporâneo e de cores marcantes quebra o domínio das cores neutras e dá um toque de personalidade ao living room. A lareira embutida no painel de concreto aparente realça a sensação de calor e aconchego do ambiente.