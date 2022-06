Rápida e chique: casa pré-fabricada ficou pronta em 10 dias

Já pensou que ótimo seria comprar uma casa com 81 m² e que fica pronta em apenas 10 dias? Graças a um grupo de talentosos arquitetos, isto é plenamente possível.

Vencedor da 4ª edição do Prêmio Bin.bom, do Senai, na categoria Arquitetura | Profissionais, o projeto desta casa pré-fabricada contou com a supervisão do arquiteto responsável Maurício Lage e o planejamento dos arquitetos Bernardo Horta e Pedro Haruf, de Belo Horizonte, para que fosse construída em apenas 10 dias.

Estruturada com módulos, a casa oferece excelente espaço e é perfeita para quem busca a solução da casa própria com rapidez no processo de construção e modernidade na organização dos espaços. Seu interior conta com materiais naturais que permitem moradia confortável com o uso inteligente de matéria-prima.

A montagem dos espaços é perfeitamente personalizável a partir de 16 estruturas diferentes que podem ser escolhidas na fase do projeto. Com isto, a finalização do projeto é realizada com rapidez, economia na mão de obra e dos materiais.

Para conferir um pouco mais sobre esta excelente ideia, siga conosco nesta visita a mais um incrível projeto desenvolvido por nossos profissionais que, sem dúvidas, revolucionará o universo da arquitetura, criando facilidades econômicas para que todos alcancem com facilidade o sonho da casa própria.

Aproveite a visita e inspire-se!