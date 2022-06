8 entradas de casas com ideias diferenciadas para inspirar

A entrada desta casa foi decorada de maneira espetacular. Podemos notar o grande número de elementos étnicos, como a porta com desenhos indianos que remente à entrada de palácios, os detalhes em pedra que revestem as colunas de sustentação e a linda estátua de elefante no centro do jardim. Tudo remete a um cenário natural com referências ao oriente. O resultado é belíssimo.