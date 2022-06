Sem quintal? Veja 8 ideias para ter um jardim em casa

Ter plantas em casa traz vida, frescor e, para quem ama verde, satisfação. Mas também é verdade que nem sempre é possível ter um jardim de fato por falta de espaço apropriado para isso. Mesmo assim, existem alternativas interessantes para quem adora plantas.

Uma possibilidade é ter um jardim interno, seja ele na sala de estar, na varanda, na cozinha ou até mesmo no banheiro. Nesses casos, pode ser preciso alguma obra, mas o resultado vale a pena. Outra alternativa é criar um jardinzinho no vão da escada, se houver uma. Com os cuidados certos, ele pode se tornar um recanto especial.

Mais acessíveis a qualquer casa ou apartamento, não importa as suas dimensões, são os jardins verticais nas paredes, as divisórias com plantas epífitas e os jardins suspensos ou flutuantes com plantas as mais variadas. São muito fáceis de instalar e os efeitos, lindíssimos.

Por fim, os minijardins de mesa e os arranjos florais estão ao alcance de todos. Conheça as nossas sugestões e coloque mais verde, vida e cor na sua casa!