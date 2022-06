8 ideias para decorar cozinhas pequenas e deixá-las lindas

Esta pequena cozinha está incrivelmente organizada dentro de uma casa container projetada pela Ferraro Habitat, de Florianópolis (SC). Além da criatividade na organização dos ambientes em um espaço tão pequeno, os profissionais encontraram soluções excelentes para deixar a cozinha com uma personalidade delicada e elegante.

A presença da madeira no balcão e piso conferem um toque mais acolhedor ao espaço. A delicadeza do espaço fica por conta do backsplash com mosaicos de cerâmica e das cadeiras coloniais. Simples e incrível! As luminárias no teto são feitas com garrafas de vidro cortadas, conferindo um toque adicional de criatividade no ambiente.