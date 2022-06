Tchau, casa velha! Reforma deixa lar de 75 m² amplo e poderoso

A adequação do lar conforme as necessidades do lar é algo que inevitavelmente ocorrerá com o tempo. Bebês que chegam e filhos que crescem estão nas situações mais comuns nos lares das famílias. Com isso, a reforma ou a ampliação do lar é uma das alternativas mais práticas a serem buscadas junto aos profissionais da arquitetura e decoração.

O projeto que visitaremos hoje, busca, com limitações financeiras, a ampliação de uma pequena casa para que a as duas filhas da família tenham uma moradia simples, mas que as atendam plenamente. Supervisionado pelo escritório argentino Estudio ZP, a residência manteve sua estrutura principal mantida, mas recebeu readequações em seu interior, resultando em um lar com melhor fluidez para a rotina do dia a dia.

Uma das principais mudanças foi na cozinha, onde os espaços foram reorganizados de maneira a oferecer uma personalidade mais independente para a divisão com a sala de jantar.

E para notarmos cada mudança nesta simples, mas agradável casinha, convidamos você a seguir conosco para mais um agradável passeio de muitas inspirações.

Aproveite o convite e as boas ideias!