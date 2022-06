Reforma poderosa: casa mudou totalmente e ficou um brinco!

Um dos espaços especialmente pensados para oferecer total conforto à família de 8 pessoas que vive na casa, é a sala de jantar.

O projeto foi organizado com uma ilha com tampo de vidro de vidro deixada ao centro do espaço, onde um conjunto de cadeiras para refeições rápidas, mas que comportem todas as pessoas. Quando não utilizada para servir como espaço para refeições, a ilha é utilizada para as atividades culinárias cotidianas.

Ao fundo, notamos a escolha por um longo balcão na cor preta, contrastando com as paredes brancas do espaço. O toque de rusticidade é conferido nos armários de madeira maciça. A iluminação foi cuidadosamente pensada: lâmpadas embutidas espalhadas somam-se às janelas para que nenhum ponto de sombra fique presente no grande espaço.