8 ambientes com revestimentos estampados e espetaculares

Pisos estampados com as tradicionais cerâmicas portuguesas vêm ganhando novamente espaço para dar um toque mais acolhedor nas decorações. Muito populares no início do século XX, as peças voltam à pauta em belos projetos, como podemos notar nesta imagem.

Utilizada no piso e na parede, as peças de cerâmica com estampas azuis e fundo branco oferecem acolhimento perfeito ao pequeno banheiro. A iluminação presente na janela ao fundo valoriza perfeitamente todo o espaço e oferece o arejamento ideal ao ambiente.