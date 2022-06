10 ideias sensacionais para decorar salas pequenas

As paredes com janelas geralmente costumam dificultar a organização do espaço, sendo pouco aproveitadas. Mas em uma sala pequena, não se pode desperdiçar nenhum centímetro. Neste projeto, o living room é todo circundando por janelas. O layout foi organizado em função das janelas. Para aproveitar o espaço junto à parede, o projeto criou uma bancada de madeira estreita e longa com armários e nichos, que viabiliza o uso do espaço junto à janela e não impede o acesso à janela.