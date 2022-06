7 gatos e um humano dividem apartamento de 50 m²

Deste outro ângulo notamos a distribuição do espaço com simplicidade na escolha dos móveis. O sofá preto oferece conforto e é feito de um tecido especialmente preparado para resistir às garras dos peludos. Almofadas coloridas dão um toque de vibração a mais no ambiente, assim como os pequenos objetos decorativos.

No piso, o nanoglass ganhou espaço, sendo a opção perfeita para refletir a iluminação natural decorrente da janela presente no fundo do cômodo. Ali, a valorização da luz natural é perfeita para aquecer o lar, oferecer ventilação e distrair os bichanos. No entanto, lembre-se de que é fundamental manter a janela protegida com redes para evitar quaisquer tipos de acidentes.