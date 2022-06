Pequeno e chique: graças à iluminação, apê de 55 m² ficou incrível

Já na sala de jantar, notamos a criatividade com detalhes vibrantes. A parede lateral foi decorada com azulejos com desenhos retrô e recebe a ótima iluminação direcionada com spots.

O balcão na cor vermelha é utilizado tanto para as atividades cotidianas, quanto para servir como mesa de jantar. As cadeiras luxuosas com assentos confortáveis têm ajuste de altura para a melhor utilização, além disto, contrastam perfeitamente com o vermelho do balcão e as cores claras do cenário.