Antes e depois: apê velho e vazio ficou poderoso com reforma

A sala de estar contava com um amplo espaço onde a luz estava distribuída de maneira deficiente. Com dois ambientes onde a iluminação natural estava presente em apenas um dos espaços, a sala de estar contava com pisos de taco e prateleiras de madeira pintadas na cor branca. Embora as disposições fossem excelentes para serem aproveitadas, foi necessária uma reorganização nas disposições para que a luz, enfim, ganhasse todo o interior do apartamento.