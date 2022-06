Casas ecológicas: sustentabilidade e energia verde

Reformar uma casa já existente é sempre a forma mais sustentável de renovar a morada, ao contrário de construir algo a partir do zero. Utilizar os materiais disponíveis no local, e reutilizar as peças antigas para criar novas, gera um impacto muito menor sobre o planeta. A foto mostra uma casa do século 18 reformada. A utilização de materiais de origem local sobre a construção original incentiva a comunidade onde se encontra. O ângulo, tamanho e cor do telhado permitem ampla absorção solar durante o dia, garantindo que a casa fique mais quente no inverno e mais fresca durante o verão, já que as grandes portas de vidro deslizantes podem ser abertas com a intenção de captar a brisa da água.