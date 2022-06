Família com dois filhos mora nesse apê de 86 m². Veja como!

A regra é sempre válida: quanto menor o espaço, mais iluminação ele deverá ter. Com isto em mente, a decoração desta sala de estar foi completamente valorizada.

Notamos nela a presença de elementos predominantemente em tons claros, como as prateleiras, sofás, paredes e rack. A escolha por este tom favorece uma distribuição de luz bem equilibrada em todos os pontos, valorizando os tons coloridos presentes no espaço.

Notamos a escolha do abajur vermelho e do tapete com pequenas faixas que intercalam tons variantes de vermelho. As presenças destes dois elementos já foram suficientes para deixar a sala de estar levemente mais vibrante.

Na parede atrás do sofá, notamos um grande quadro artístico com uma forte textura na cor preta, tom perfeitamente utilizado para contrastar com a cor branca do espaço e fazer ótima soma com as almofadas estampadas.

Ao fundo, a ampla porta envidraçada faz a divisão com a pequena varanda e permite uma excelente iluminação natural em todo o interior da casa.