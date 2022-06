Casa moderna tem cozinha de sonho e madeira nos interiores

Casas com interiores e fachadas modernas foram criadas por grandes mestres como o franco-suíço Le Corbusier e o alemão Mies van der Rohe. Influenciado pelos grandes mestres, os arquitetos do escritório Zani Arquitetura colocam seus ensinamentos em prática quando projeta esta maravilhosa casa que agora apresentaremos.

Mais do que isso: eles absorvem a lição dos grandes mestres sem esquecer de atualiza-las, tornando este projeto uma joia rara que se perde dentro de qualquer categoria que se possa querer dar à ela, mas se encontra na beleza que só uma verdadeira obra de arte arquitetônica pole proporcionar aos olhos mais acostumados com bela arquitetura ou àqueles que pela primeira vez vislumbram tal maravilha.

A geometria sempre fascinou a humanidade. Desde que o primeiro homem das cavernas traçou uma linha reta representando a lança com a qual caçava os animais que alimentavam a ele e à sua família até as vanguardas europeias do século passada com a vocação de reduzir tudo às formas mais elementares possíveis. A arquitetura, o design e todos os objetos de nosso dia-a-dia não fogem a esta tendência. Da mesma forma que Picasso absorveu as formas livres dos impressionistas e a leveza realista dos pintores clássicos, transformando-as em linhas retas que pretendiam chegar direto ao ponto , as formas circulares e arabescas da arquitetura neoclássica, com suas colunas e adornos, foi transformada em uma arquitetura objetiva onde a continuidade de seus espaços e principais traços dá a tônica do projeto. Essa mudança foi operada por grande ícones da arquitetura mundial.

Veja mais fotos dessa casa moderna e inspire-se com sua decoração e sua fachada!