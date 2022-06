Arquitetos transformam garagem vazia em linda sala rústica

Complementando o espaço do que era antes uma antiga garagem, está uma lindíssima sala de estar rústica. Com um conjunto de sofás e tapete na cor cinza, a sala de estar mantém uma ótima coesão com as cores utilizadas na cozinha. O vermelho do abajur e almofadas foram excelentes para quebrar o excessivo cinza presente no ambiente, mas, sem fugir tanto dos tons utilizados no espaço.

O toque marrom no batente da janela ofereceu excelente transição de tons cromáticos com as pedras que revestem a parede ao fundo. Esta escolha tem sido uma tendência cada vez mais utilizada por profissionais da arquitetura e decoração, já que conferem um belo toque rústico ao cenário.